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Kütahya'da 'gürültü' kavgası: 2'si ağır 3 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

36 Dakika Önce
2022-01-09 17:22:45
Kütahya'da 'gürültü' kavgası: 2'si ağır 3 yaralı

Olay, saat 03.00 sıralarında Zafertepe Mahallesi, 3'üncü Saygılı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Y. (25) ve Ayhan Y. (21) gürültü yapan Şerafettin T. (22) ve Onur Ö.'yü (22) uyardı. Taraflar arasında çıkan kavgada Kadir Y., Onur Ö. ve Ayhan Y. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

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Kavgadan yara almadan kurtulan Şerafettin T. ise yaralı arkadaşı Onur Ö.'yü otomobiliyle hastaneye bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Y. ve Ayhan Y. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Şerafettin T., polis ekiplerince Ağaçköy Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Kadir Y. ve Onur Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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