Kuşadası’nda şiddetli deprem
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
2022-08-14 08:21:25
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.
İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
AFAD aynı bölgede saat 06.18'de 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildiğini açıkladı. .
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