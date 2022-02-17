Kurtlar Vadisi dizisinden sevenlerini heyecanlandıran hamle!

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi, kendi adını taşıyan YouTube kanalında HD olarak yeniden yayınlandı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinin başında gelen Kurtlar Vadisi, izleyicileri tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, dizinin youTube kanalında tamamı HD olarak yeniden yayınlandı. 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan ilk bölüm, 19 yıl sonra yeniden yayınlanmasına rağmen sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girmeyi başardı.

Trend listesinde yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, 3 gün içinde yaklaşık 320 bin izlendi. Hayranlarının yoğun ilgiyle karşıladığı birinci bölüm, 4 bine yakın yorum aldı. .