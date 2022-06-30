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'Kurtlar' Taburu Suriye'den döndü

Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.

13 Dakika Önce
2022-06-30 21:40:42
'Kurtlar' Taburu Suriye'den döndü

El Bab'dan dönen komandolar, tabur girişinde davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi.

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Görevlerini tamamlayarak Tabur'a dönen 192 komando, daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

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Komandoların sevinçlerine Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı da ortak oldu. AA

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