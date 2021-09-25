'Kürt sorunu' tartışmasına Babacan da katıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan 'Kürt sorunu' tartışmasına Deva Partisi lideri Ali Babacan da katıldı.
2021-09-25 15:45:35
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" sözleriyle başlayan tartışma siyasetin ana gündemi olmayı sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" demişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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