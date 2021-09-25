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'Kürt sorunu' tartışmasına Babacan da katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan 'Kürt sorunu' tartışmasına Deva Partisi lideri Ali Babacan da katıldı.

34 Dakika Önce
2021-09-25 15:45:35
'Kürt sorunu' tartışmasına Babacan da katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" sözleriyle başlayan tartışma siyasetin ana gündemi olmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" demişti.

Bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Daha önce çok kez “ yeniden açılım” sözü veren Babacan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa, ülkemizde hâlâ ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir" ifadesini kullandı.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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