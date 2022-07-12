Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, 'Küresel emperyalizmin tasmalı köpekleri' başlıklı yazısında 15 Temmuz'da yaşanalara dikkat çekerek, 'Eğer o gece aziz Türk milleti darbeye çıplak elleriyle mani olmasaydı bugün Türkiye’de, 1980 darbesini mumla aratacak geniş çaplı bir soykırıma şahit olacaktık. ' dedi.

"FETÖ isimli terör örgütü, bu alçak, bu hain darbe girişimini başaramayınca zaten öteden beri emrinde oldukları küresel emperyalizmin bu kez “azat kabul etmez tasmalı köpeği” haline geldi" diyen İsmail Kılıçarslan, "Vatansız, ‘Allah'sız, kitapsız hale gelen FETÖ'cülerin tek bir beklentisi kalmıştır. O da işte küresel emperyalizmin kendilerine layık gördükleri b..lu kemikleri kemirmek" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kılıçarslan'ın "Küresel emperyalizmin tasmalı köpekleri" başlıklı dikkat çeken yazısı şöyle:

Kimdir küresel emperyalizmin tasmalı köpekleri? Tabii ki 15 Temmuz gecesi 250'yi aşkın insanı şehit eden, Türkiye'ye, bu aziz millete, bu aziz milletin değerlerine her saldırıyı makbul gören FETÖ isimli terör örgütüdür.

Bugün gayet kişisel bir yazı yazacağım için hepinizden özür dilerim. Fakat “kişisel” olana başlamadan önce daha geniş bir perspektif çizmek istiyorum.

11 Temmuz 1995'te, gözü dönmüş, büyük Sırbistan hayaliyle yanıp tutuşan ve “Türklerden tüm yenilgilerimizin intikamını alacağız” diye hırlayan Sırp caniler Srebrenitsa'da büyük bir soykırıma imza atmışlardı biliyorsunuz. Dün, bu soykırımın yıldönümü idi…

Bu alçakça soykırımın üzerinden 21 yıl geçtikten sonra, 2016 yılının temmuz ayının 15. gecesi bu kez Sırplarla motivasyonu, intikam hırsı, öfkeleri aynı olan bir grup terörist, Türkiye'de bir başka soykırım denemesi yaptılar. “Soykırım”, evet!

Eğer o gece aziz Türk milleti darbeye çıplak elleriyle mani olmasaydı bugün Türkiye'de, 1980 darbesini mumla aratacak geniş çaplı bir soykırıma şahit olacaktık. Gerçi birçoğumuz da şahit olamayacaktı, orası da ayrı tabii.

FETÖ isimli terör örgütü, bu alçak, bu hain darbe girişimini başaramayınca zaten öteden beri emrinde oldukları küresel emperyalizmin bu kez “azat kabul etmez tasmalı köpeği” haline geldi.

Türkiye'nin aleyhine olabilecek ne varsa, Türkiye'ye zararı dokunabilecek ne varsa omuz vermek, FETÖ isimli itler topluluğunun başat göstergesi haline geldi.

Malumdur ki küresel emperyalizm, tasmalı itleri bulunca onlara kemik atmaya bayılır. Vatansız, ‘Allah'sız, kitapsız hale gelen FETÖ'cülerin tek bir beklentisi kalmıştır. O da işte küresel emperyalizmin kendilerine layık gördükleri b..lu kemikleri kemirmek.

Kemirsinler bakalım. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Allah, 15 Temmuz gecesi nasıl ki intikamına bu aziz milleti memur kıldıysa önünde sonunda yine aynı işe memur kılacaktır. Ve biz o gün geldiğinde Uhud'u hatırlayıp şöyle haykıracağız: “Bizim ölülerimiz cennete gitti, sizinkilerse cehennemin dibine yuvarlanacak!”

Gelelim işin kişisel boyutuna.

İkinci seferdir hesabımı erişime kapatıyor twitter. İlkinde 8 saat sürmüştü. Bu kez bir haftalığına kapattı. Hani şu “özgür ifadenin kalesi” twitter var ya. İşte o. Fethullah denen terörist başına “bize çektirdiklerinin milyar katını çekmeden geberemesin” yazdığım için üstelik.

Sistem şöyle işliyor: Almanya'daki FETÖ'cü pislikler şikâyet ediyorlar hesabımı. Ardından “benim sosyal medya yasam var” diyen Almanya, “ifade özgürlüğü” bilmem ne dinlemeden erişime kapatıyor hesabımı.

Muhtemelen, 2023 seçimine doğru ilerlerken Almanya'daki tüm desteklerini kullanarak binlerce, belki on binlerce hesabı kapattırmaya hazırlanıyor bu tasmalı köpekler.

Dahasını da söyleyeyim mi? Almanya'daki sosyal medya yasasından ve Almanya'daki kirli bağlantılarından istifade ederek Türkiye'deki her sosyal medya hesabına operasyon çekebilecek güce erişen FETÖ'cülerle onların Türkiye'deki yardakçıları Türkiye'de “sosyal medya yasası çıkmasın” diye en çok bağıranlar oldu aynı zamanda.

Adamlar bir köşe yazarının resmi onaylı sosyal medya hesabını kapatacak güce kemirdikleri kemikler sayesinde ulaşıyorlar, orasını biliyoruz elbette. Kendi politik hesapları ve çıkarları uğruna bu ‘Allah'sızlarla, bu vatansızlarla iş tutanları da biliyoruz elbette.

Onlarınsa, yani küresel emperyalizmin tasmalı köpekleri ve onların işbirlikçilerinse bilmediği, hesaba katmadığı bir şey var: Hakikati susturamazsınız!

Hakikat, kayayı delen su gibidir. Mutlaka bir yolunu bulur ve ortaya çıkar. Ve hakikat şudur: Hangimizi nasıl ve hangi yöntemlerle susturursanız susturun bu aziz millet er ya da geç hesabınızı kesecek, sizi layık olduğunuz yere, tarihin çöplüğüne gönderecektir.

O intikama memur olacağız. O gün gelecek. Vallahi kayaların, ağaçların arkasına saklansanız kayalar ve ağaçlar dile gelecek. Vallahi kara gecenin içinde karayılana dönüşseniz gözünüzdeki ihanetten tanıyacağız sizi.

Sakın ama sakın, buralara dönebileceğinizi, bu memleketi o leş bedenlerinizle kirletebileceğinizi falan düşünmeyin. Sizin için en iyi kader, doğduğunuz topraklardan binlerce kilometre uzakta, lağım fareleri gibi saklanarak geberip gitmektir.

Hadi şimdi durmayın. Bir kez daha kapattırın hesabımı. Nasılsa gün gelecek ve biz, sizin hesabınızı bir daha açılmamak üzere kapatacağız. .