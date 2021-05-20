“Kürecik Radar Üssü, İsrail’e kapatılsın”

Vatan Partisi ve TGB, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek Kürecik Üssü'ne yürüyüş düzenledi. Her iki grup da Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'in gözcülüğünü yaptığını belirterek yabancı askerlerin buradan gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Vatan Partisi ve TGB, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek Kürecik Üssü'ne yürüyüş düzenledi. Üssün önüne kadar yapılan yürüyüşte, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun fotoğrafları Kürecik maketi içinden çıkarıldı ve yırtıldı. Ardından Kürecik maketi havaya kaldırılarak atıldı.

İki grup daha sonra Kürecik Üssü'nün önünde birer basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi'nin açıklamasında bahsi geçen üs, 'eşkıya yatağı' olarak nitelendirildi.

Kürecik Radar Üssü'nün acilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tam denetimine alınması gerektiği belirtilen açıklamada, Filistin için atılacak en somut adımın bu olduğu kaydedildi.

"Kürecik, İsrail'in kalkanıdır, gözcüsüdür. Komuta merkezi NATO Karargahıdır. İstihbaratları ABD eliyle İsrail ile paylaşılmaktadır. Türkiye düşmanı tatbikatların senaryolarında Türk uçaklarını tespit ve düşürme görevini üstlenmektedir, cephe gerimize sızan düşman üssü burasıdır" denen açıklamada, Kürecik'in aynı zamanda ABD ve İsrail tehditlerine direnen diğer komşu ülkeleri de tehdit ettiği anlatıldı.

'Mehmetçik cephedeyken Türkiye

İsrail'e gözcülük yapabilir mi?'

Devamında "Mehmetçik cephedeyken Türkiye İsrail'e gözcülük yapabilir mi? Filistinli yiğitler direnirken, biz İsrail'e topraklarımızda izin verebilir miyiz? Bunu reddediyoruz. Konuyu Filistin- İsrail saflaşması olarak görenler bizi aldatmaya çalışıyor. Türkiye davası da Filistin davasıdır. Türkiye'nin ortasında İsrail'e gözcülük yapan bir üssü kabul edemeyiz" ifadesine yer verilen açıklamada eski Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat'ın "Filistinli gençler sadece kendi ülkelerinin değil Anadolu'nun da muhafızıdır. Yarın topraklarımızda İsrail füzeleriyle karşılaşmamak için Ayn El Arab neyse, Afrin neyse, Gazze de odur, Kudüs de odur" dediği hatırlatıldı.

Açıklamada bu saldırının ABD - İsrail ikilisinin üç cephede yürüttüğü savaşın bir parçası olduğu savunuldu. Bütün Batı Asya'nın hedef alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşımızdaki saldırılar şunlardır; birinci cephe, Filistin devleti topraklarındaki İsrail işgalidir. İkinci cephe, ABD-İsrail ortaklığının Türkiye, Suriye, Irak, İran topraklarını parçalayarak kurmayı planladığı sözde Kürdistan aslında 2.İsrail projesidir. Üçüncü cephe ise, İsrail'in Doğu Akdeniz'e hakim olmak için ABD-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte kurduğu silahlı ortaklıktır."

'Kurulacak mevzide en önemli

anlaşma Suriye ile iş birliğidir'

İsrail'in her cephede ABD emperyalizmine tam bir bağımlılık içinde olduğu ifade edildi. Her 'İsrail'in bir 'ABD'ye ihtiyaç duyacağı anlatılan açıklamada, "İsrail, ABD'nin dünya hegemonyası misyonunu tamamlaması için stratejik bir piyondur. Üç cephede de düşman ABD ve İsrail'dir. Türkiye vatanını savunmak zorundadır. İnsanlığı savunmak zorundadır. Kutsallarımızı korumak zorundadır. Türkiye üç İsrail saldırısını bozguna uğratmak için Batı Asya'da birliği sağlamalıdır. Bu birlik ancak Türkiye'nin büyük tecrübesi ve çabasıyla sağlanabilir" görüşü dile getirildi. Vatan Partisi'nin açıklaması şöyle devam etti:

"Üç İsrail saldırısına karşı kurulacak mevzide en önemli anlaşma Suriye ile iş birliğidir. İkinci İsrail saldırısını önlemek ve PKK'ya beyaz bayrak çektirmek için Suriye ile iş birliği öncelikli görevdir. İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hakimiyet mücadelesine indirilecek en büyük darbe de Suriye ile anlaşmaktır. Neyi bekliyoruz? Suriye, Filistin'den sonra İsrail ile silahla çarpışan ikinci ülke. Kınayarak, kanımızın dökülmesine engel olamayız. Lanetleyerek canlarımızın alınmasına, vatanımıza saldırılmasına karşı koyamayız. Uluslararası topluma gönderdiğiniz mesajlarla da Filistin'i koruyamayız. Ancak Suriye ile iş birliği yaparak üç İsrail saldırısını bozguna uğratabiliriz.

'ABD-İsrail saldırganlığına Karşı Batı Asya

Devletleri Konferansı'nı toplayalım'

ABD-İsrail saldırganlığına Karşı Batı Asya Devletleri Konferansı'nı toplayalım. Bu konferansa bir eylem planıyla gidelim. Azerbaycan'ın Türkiye ve Rusya ile birlikte Karabağ'da kazandığı zafer gibi, Filistin'de kazanacağımız zaferi de işgalci saldırganlığı caydıracak somut kuvveti birleştirerek başarırız. İşgal de böyle son bulur, savaş da böyle önlenir. Netanyahu'nun teşekkür ettiği ülkelerle değil, Netanyahu'ya karşı savaşan ülkelerle birlik olabiliriz."

Türkiye Gençlik Birliği: Gazze'ye atılan

bombalar Türk ordusuna atılıyor

TGB'liler de Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'i koruduğunu, kolladığını ve gözlediğini belirterek bu üssün ABD ve İsrail'e kapatılması gerektiğini belirtti. Açıklamayı yapan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, "Biz Filistin'in davası, Türkiye'nin davasıdır demek için buradayız. Biz bu Siyonist saltanatı, bu emperyalist ablukayı, bu zulmü bitirecek adımların atılması için buradayız. Biz Filistin'in muzaffer bayrağını Kudüs gönderine çekecek iradeyi yaratmak için buradayız" dedi. Çınar, İsrail'in Filistin halkına yaptığı katliamın daha fazla seyredilemeyeceğini ifade etti.

Gazze'ye atılan bombaların, durdurulmaması durumunda yarın Türk ordusuna atılacağını söyleyen Çınar, "PKK-YPG'nin ABD'den sonra en büyük destekçisi İsrail'dir. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatanımıza göz diken planların arkasındaki en büyük haydut İsrail'dir. Doğu Akdeniz'den Suriye'nin kuzeyine kadar bölgeye yönelen tüm tehditlerin, topraklarımıza, menfaatlerimize dikilen gözlerin arkasında ABD ve İsrail vardır" ifadesini kullandı.

'Atatürk'ün mirası budur,

mazlumların umudu olmak budur'

"Şimdi bu kuşatmayı yarmak için önümüzde tarihsel bir fırsat vardır" diyen Çınar, şöyle devam etti:

"Filistin'de yepyeni bir intifada kuşağı doğmuştur, sokaklardadır, savaşmaktadır. Selam olsun o genç kardeşlerimize! Filistin direniş güçlerinin füzeleri İsrail'in o demir kubbesini tarumar etmiştir. Selam olsun o her şeyiyle savaşan ‘ya istiklal ya ölüm' iradesine! ABD'nin İkinci İsrail'i kurma planları bozguna uğramıştır. Terör koridoru darmaduman olmuştur. Karabağ'da işgali bitirilmiştir. Şimdi sırada Filistin'in işgalden kurtarılması vardır.

Filistin'in özgürleşmesi için Suriye ile iş birliği şarttır. İran ile silah arkadaşlığı zaruridir. Bunun için en başta Türkiye'nin öncü olması, örnek olması gereklidir. Atatürk'ün mirası budur. Mazlumların umudu olmak budur. Vatanımızın ortasında İsrail'i koruyan, kollayan, gözleyen şu Kürecik'ten yabancı askerleri gönderelim. Filistinlilere en büyük yardımdır. Sadece Filistinlilere değil bütün mazlumlara en güzel müjdedir, bir bayram haberidir.

'Durmayalım, korkmayalım, beklemeyelim'

Durmayalım, korkmayalım, beklemeyelim. Kürecik İsrail'e kapatılsın! Siyonizmin gözü kör olsun! Buradan bütün dünyaya Batı Asya'da ABD-İsrail saldırganlığının sonunu getireceğimizi ilan ediyoruz: Filistin özgür olacak, Başkenti Doğu Kudüs olacak. İkinci İsrail planı yerle yeksan olacak. Doğu Akdeniz'de emperyalist planlar bozguna uğrayacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.