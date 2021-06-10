Kurban kesim bedeli açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize emanetiniz olan kurbanlarla umut oluyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2021 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 1.125 TL yurt dışında ise 925 TL olarak belirledik.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.