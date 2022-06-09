Kuran'ı Kerim'e tekme atan öğrencilerin cezası belli oldu

Antalya'daki bir lisede Kur'an'ı Kerim'e tekme atılması olayıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Olaya karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verildiği belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sendika binasında düzenlenen toplantıda Serik ilçesindeki bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Miran, Kur'an'ı- Kerim'e tekme olayına karşılan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini sözlerine ekledi.

Miran açıklamasında, “Bu çirkin ve kabul edilemez davranış, göz ardı edilmemesi gereken olay bir kez daha göstermiştir ki eğitim sistemimizde yolunda gitmeyen, yanlış ve eksik olan bir şeyler var” dedi.

Özür diledi: "Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmiyordum"

Antalya'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu. Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, “Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim” sözlerine yer verdi. .