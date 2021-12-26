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Kur korumalı mevduat tartışması büyüyor: Hayrettin Karaman’dan Cübbeli Ahmet’e yanıt
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TIMETURK / GÜNDEM / Kur korumalı mevduat tartışması büyüyor: Hayrettin Karaman’dan Cübbeli Ahmet’e yanıt

Kur korumalı mevduat tartışması büyüyor: Hayrettin Karaman’dan Cübbeli Ahmet’e yanıt

faizle işlem yapan bankalardan 'kur korumalı mavduat' hesabı açmanın ‘’haram’’ olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet’e Hayrettin Karaman’dan yanıt geldi.

2 Saat Önce
2021-12-26 08:23:50
Kur korumalı mevduat tartışması büyüyor: Hayrettin Karaman’dan Cübbeli Ahmet’e yanıt

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabı caiz midir?" sorusuna; faizle işlem yapan bankalardan 'kur korumalı mavduat' hesabı açmanın haram olduğu fetvası vermişti. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hayrettin Karaman bugünkü yazısında bu fetvaya; 'Ben bu kanaatte değilim, "Devletin ödemesi hibedir" diyorum.' diyerek itiraz etti.

Hayrettin Karaman'ın bugünkü yazısı;

Azdırılan para piyasasına çare

Zamanında alınan yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi. Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim, "Devletin ödemesi hibedir" diyorum.

İçeriden ve dışarıdan Erdoğan'ı düşürmeyi dava edinmiş olanların oyunları yüzünden altın ve döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayınca o çevreler ellerini ovuşturmaya; bir kısmı iktidar, bir kısmı intikam bir kısmı da sömürü hesapları yapmaya koyuldular.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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