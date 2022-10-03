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Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan 2 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı

2 Gün Önce
2022-10-03 21:22:21
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan 2 kişiye gözaltı

Bakan Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisine yer verdi.

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YORUMLAR (1)

İbrahim kıymaz

Ne oluyoruz, hani dışarıda bazen oluyordu da, bu sefer kimisi tekme atar, bunlarda yırtıyor yakıyor, Bi dakka burası İslam ülkesi, bu kadar inanan Müslüman var, provakasyon olabilir, bunların soyu araştırılsın, kesin karışıklık vardır, Allah müslümanlara sabır versin birinin elinde kalır, insan kitabına hakaret ettirmez,

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