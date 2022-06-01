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Kumburgaz'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Büyükçekmece Kumburgaz D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Feci kazada Oğuzhan Kolver(15) (fotoğrafta) hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Alp Güney hastanede hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-06-01 23:12:05
Kumburgaz'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi.

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Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan Kolver(15)'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi.

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Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.

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Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney(14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA

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