'Küfür' polemiği büyüyor! Fatih Altaylı'dan Nihat Genç'e: 'Size ne lan!'

Nihat Genç ile komedyen Hasan Can Kaya arasındaki 'küfür' polemiğine Habertürk yazarı Fatih Altaylı da dahil oldu.. Hasan Can Kaya'yı savunan Altaylı, Nihat Genç'e, 'Size ne lan! Megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk!' diye çıkıştı...

Nihat Genç'in, son günlerin popüler komedyeni Hasan Can Kaya ile yaşadığı tartışma dün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biriydi.

Hasan Can Kaya'nın bir skecinde küfür etmesini eleştirerek bir sosyal medya paylaşımı yapan Genç, ünlü komedyenin bunun üzerine kendisini aradığını duyurmuş, ve küfür ederek telefonu kapattığını belirtmişti.

Yaşanan bu tartışmaya, Habertürk yazarı Fatih Altaylı da katıldı.

Hasan Can Kaya'nın safında yer alan Altaylı, "Herkes kendine özgürlükçü"başlığını taşıyan yazısında, " Hasan Can'ın adı birdenbire, entelektüel yönü oldukça güçlü, hayli öfkeli, zaman zaman bana da sallayan ama kendisine çok da kızamadığım bir muhalif yazar tarafından gündeme getiriliyor. Hasan Can izleyenlere küfür ediyormuş, nasıl yaparmış, buna hakkı yokmuş. Hatta Hasan Can'ı aramış o da ona küfretmiş, öyle küfür edilmez, böyle edilir diyerek." ifadelerini kullandı.

Nihat Genç'in köşe yazılarında yer alan küfürlü ifadeleri hatırlatan Altaylı, "Yazılarında en fazla küfür eden adam, stand up'çının küfründen dertli. Sanırsın Tekel. Küfür ondan başkasına ait olamaz." diye yazdı.

"SİZE NE!"

Altaylı yazısının devamında hem Genç'i, hem de RTÜK'ün konuyu incelemeye almasını eleştirerek şunları kaydetti;

"Yahu size ne! Adam açık kanalda ya da TRT'de yapmıyor bu işi. İsteyenin para verip izlediği bir yerde yapıyor.

Küfürlü konuşmadan hoşlanmıyorsan para vermezsin, izlemezsin. Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk.

“Böyle mizah mı olur"muş.

Size ne lan!

Mizah kriterlerini siz mi belirleyeceksiniz.

Olur ya da olmaz.

Mizah komiseri misin, Mizah Standartları Enstitüsü mü!

Her şeyi bırak bir yana bir aydın olarak en azından kendini öyle tanıtan bir muhalif olarak bu yaptığın yakışık alan bir şey mi!"

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.