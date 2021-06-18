Kudüs'te İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret mitingi

İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi İsrail vatandaşlarının sık sık İslam'a, Hazreti Muhammed'e hakaret edip Filistinlilerin tümünü bölgeden sürme ve ölüm tehditlerinin kaydedildiği videolar internet ortamına da düştü.

Söz konusu videolardan dikkat çeken bir tanesi Kudüs'te 15 Haziran 2021'de bir Yahudi mitinginde kaydedildi.

Kudüs'te toplanan Yahudiler, Filistinlilere ve İslam'a şu hakaret ve tehditlerde bulundu:

"Muhammed öldü"

"Araplara ölüm"

"2. Nekbe geliyor, bekleyin, hepiniz mülteci kamplarına sürüleceksiniz"

Nekbe: Filistinlilerin 1948'de İsrail'in kurulmasıyla sürülmelerine verdikleri "Felaket" anlamındaki tabir.

"Dininiz İslam pislik"

"En iyi Arap ölü Araptır"

"Araplar fahişenin çocuğu, Yahudiler sevgili kul"

"Filistin diye bir şey yok"

"Köyleriniz yansın"

"Burası bizim, Tayland'a gidin"

"Gazze'ye gidin"

Polis koruması altındalar

İsrail polisinin Filistinlilere saldırıp hakaret eden Yahudileri koruyup tepki gösteren Filistinlilere şiddet uygulaması dikkat çekti.

Son dönemde Yahudilerin İslam'a ve Müslümanlara aleni hakaret ve tehdit mitinglerinde artış görülüyor.

Aynı şekilde Hristiyanlığa ve Hazreti İsa'ya hakaretlerinde de paralel bir artış dikkat çekiyor.

"Hazreti İsa'ya hakaret eden ve "İsayı öldürdük ve bununla gurur duyuyoruz" diyen İsrailli Yahudiler

"Hakaretleriniz gelecek yenilginizi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor"

Bu hakaretler üzerine İslam dünyasından yapılan yorumlarda, Haçlı Seferlerinin ardından Filistin ve Suriye sahillerine yerleştirilen Haçlıların İslam'a ettikleri hakaretler hatırlatıldı.

Dönemin İslam alimlerinin kuşatılan Haçlı kalelerinden İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaretler yükseltilmesi durumunda kalelerin Müslümanlara düşüşünün hızlandığına ve kolaylaştığına dair nakilleri paylaşıldı ve İsrail'deki Yahudilere "Hakaretleriniz gelecek mağlubiyetinizi hızlandırıyor ve çabuklaştırıyor" mesajı verildi.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.