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TIMETURK / GÜNDEM / ''Küçük kafaların hayvan katliamı başlatmasından korkuyorum''

''Küçük kafaların hayvan katliamı başlatmasından korkuyorum''

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar” ifadesinden yola çıkarak bazı insanların sokak hayvanlarını katledeceğinden korktuğunu ifade etti.

1 Saat Önce
2021-12-25 12:25:25
''Küçük kafaların hayvan katliamı başlatmasından korkuyorum''

Altaylı, "Bir yanda hayvan sevgimiz, bir yanda kişilerin güvenliği. Hadi gel çık işin içinden” dedi.

Altaylı bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyeleri sokak köpekleri ile ilgili göreve çağırmasından sonra beni ciddi bir korku aldı. Yukardan gelen emirler söz konusu olunca vur deyince öldüren küçük kafaların bir hayvan katliamı başlatmasından korkuyorum.

Ancak şunu da söylemeliyim ki, sokak köpekleri ile ilgili kafalar karışık. Bir yandan hayvan sevgimi, diğer yanda ise her gün meydana gelen bir sürü olay. Hayvanseverler, ‘Adlarından da anlaşılacağı gibi, sokakların sahibi onlar. Biz kentleri onlarla paylaşıyoruz. Onları toplama hakkımız yok' diyorlar. Doğru mu doğru. Ama bir yandan da ortada bir güvenlik meselesi var. Sürüler halinde gezen sokak köpekleri, genelde çok zararsız olsalar da, bazen çok saldırganlaşabiliyorlar.

Çevremde en az 5 kişi bu tip saldırılara maruz kaldı. Ankara'da yaşayan bir sınıf arkadaşım, bir yıl kadar önce evinin çevresinde yürüyüş yaparken sokak köpekleri tarafından neredeyse öldürülüyordu. Zor kurtuldu. Günlerce hastanede yattı. Hala yüzünde ve bedenin çeşitli bölgelerinde bu saldırının izlerini taşıyor. Bir yanda hayvan sevgimiz, bir yanda kişilerin güvenliği. Hadi gel çık işin içinden.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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