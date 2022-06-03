Küçük: Erdoğan sonuna kadar sandığa, seçimlere ve millete inanan biri

Muhalefetin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybederse iktidarı vermez!' söylemlerini saçmalık bulan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, '2019’da büyükşehirleri kaybetti de vermedi mi Sayın Erdoğan? CHP İstanbul’u alamadı mı? Erdoğan sonuna kadar sandığa, seçimlere ve millete inanan biri' dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, gelecek seçimlerle ilgili yapılan bazı yorumları köşesine taşırken, "'Bunlar iktidarı vermez' türü söylemler saçmalıktır. Gerçeklikten uzaktır. Türkiye bir demokrasidir. Sandığa inanmak dışında seçenek yok... Başkan Erdoğan'ın kendisi askerî vesayeti bitirmiş biri. 15 Temmuz'da canına kastettiler. Şiir okudu diye içeri attılar. Başkan Erdoğan sonuna kadar sandığa, seçimlere ve millete inanan biri. Başkan Erdoğan'ın gücü millettir. O yüzden yıkılmadı. Gerçek dışı hiçbir iddiaya inanmayın. Demokrasi dışı söylemlere kanmayın..." yorumunu yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybederse iktidarı vermez!" diye yorumlar olduğunu hatırlatan Küçük, "Ya böyle bir şey olabilir mi?.. 2019'da büyükşehirleri kaybetti de vermedi mi Sayın Erdoğan? İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi yanlıştı. Tekrarında 800 bin fark oldu. Ne oldu? CHP İstanbul'u alamadı mı? Aldı" ifadesini kullandı.

Küçük, ayrıca, "Seçimlerde hile olur diyenler var. Nasıl hile olacak Allah aşkına? Her sandıktan çıkan oy çizelgeleri YSK sayfasına yükleniyor" yorumunu yaptı. .