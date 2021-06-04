Kübra Par: Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu kaçırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama çıkarılan Sedat Peker’den bir siyasetçinin para aldığını belirtmesinin ardından medyadaki tartışmalar devam ediyor. Habertürk yazarı Kübra Par, iddialara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a yönelik kullandığı ifadeleri eleştirdi

Kılıçdaroğlu kantarın topuzunu kaçırdı

Eğer ki bir siyasetçinin bir suç örgütü liderinden para aldığı öne sürülüyorsa bu çok vahim bir iddiadır.

Eğer ki bir milletvekilinin olay çıkarmak için bir mafya babasından adamlarını göndermesini talep ettiği söyleniyorsa bu daha da korkunç bir iddiadır.

Hele de ki bu para alma iddiası bizzat İçişleri Bakanı'nın ağzından çıktıysa kim olduğu acilen kamuoyuna açıklanmalı, görevdeki bir milletvekilli ise hakkında gerekli süreç derhal başlatılmalıdır.

Muhalefet liderinin konunun araştırılması için Meclis Başkanı'na çağrı yapması hatta biraz sıkıştırması da anlaşılır bir durumdur.

Ama tutup da Meclis Başkanı'na “Açıklamıyorsan sen de mi para alıyorsun yoksa?” denilir mi hiç?

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop'u eleştireyim derken kantarın topuzunu kaçırdı.

Tabii bu arada iktidarın tavrı da problemli.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Savcılar çağırırsa anlatacağım” demeyi bırakıp kamuoyu vicdanını rahatlatacak net açıklamayı yapmalı, AK Parti de konu hakkındaki sessizliğini bozarak Şentop'un sırtındaki bu kamburu almalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.