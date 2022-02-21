Kübra Par: İmamoğlu “Bakın Erdoğan İngilizce bilmiyor, ben biliyorum” mesajı veriyor olabilir

HaberTürk yazarı Kübra Par, İmamoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı'ndan yaptığı İngilizce konuşmayı köşesine taşıdı.

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilen bir oturumdaki İngilizce konuşmasına ilişkin olarak, "Ekrem Bey son dönemde Batı'ya entegre modern bir siyasetçi gibi görünme işini fazla kafasına takıyor gibime geliyor. İngilizce konuşmadaki ısrarı da buradan kaynaklanıyor. Hatta içten içe 'Bakın Erdoğan İngilizce bilmiyor, ben biliyorum' mesajı vermek de istiyor olabilir. Bence hata ediyor, kendi kendini durduk yere zora sokuyor." görüşünü savundu.

Par yazısında, "Çünkü İngilizcesi öyle orta düzeyde ki gönlüne girmek istediği Beyaz Türkler bu performansına ancak burun kıvırır. Asıl hedef kitle olarak belirlemesi gereken yerli milli kesimin ise böyle bir beklentisi yok. Onlar aksine Erdoğan'ın İngilizce bilmemesini, bu durumu hiç iplemeden dünyaya Türkçe racon kesmesini seviyor. Onu kendisiyle özdeşleştiriyor. İmamoğlu ya Bülent Ecevit gibi akıcı ve profesyonel bir şekilde İngilizce konuşmak için ciddi bir eğitim almalı ya da anadilinde konuşmaktan hicap duymamalı. Sonuçta liderleri güçlü kılan konuştukları dilden ziyade özgüvenli tavırları ve sözlerinin içeriğidir. Bakın mesela şu an dünyayı parmağında oynatan Putin ağzına Rusça dışında tek kelime alıyor mu?" ifadesini kullandı. .