Kübra Par, Fatih Altaylı'nın avukatı gibi

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı'ya yönelik '‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın' sözlerini değerlendirerek Altaylı’yı savundu

Muhalefetin eleştiriye karşı tahammülsüz olduğunu, ambargo uyguladığını savunan Par'ın Fatih Altaylı'yı savunması 'Kübra Par, Altaylı'nın avukatı mı?' sorusunu akıllara getirdi...

Kübra Par'ın “Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki gazeteciler” başlıklı bugünkü yazısından önemli bir bölüm;

“Muhalefet yıllardır iktidarın medyaya baskı uygulamasını eleştiriyor, özgür medya vaadinde bulunuyordu.

Ne yazık ki bırakın iktidara gelmeyi, seçimi kazanma ihtimalleri belirdiği andan itibaren onlar da benzer bir tavır içine girdiler.

Eleştirilere karşı tahammülsüzler, güçlerinin yettiği alanda ambargo uyguluyor, niyet okuyor ve parmak sallıyorlar.

Keşke Kemal Bey böyle yapmasa, Türkiye'ye demokrasi vadeden bir siyasetçi olarak kendisiyle ilgili eleştirileri şahsileştirmese...

Tabii burada çuvaldızını siyasetçilere batırırken iğneyi de kendimize batıralım.

Gazeteci meslektaşlarımızın muhalefet liderlerini eleştirirken saygı sınırlarını zorlamaması, iktidara karşı kullanmadıkları (veya kullanamadıkları) üslubu muhalefet liderleri üzerinde test etmemeleri lazım.

Aksi halde iki taraf da geçmiş hataları tekrar eder.”