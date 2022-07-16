Kübra Par'dan muhalefete SADAT tepkisi: Abartıldıkça abartılıyor, tam bir trajikomedi

Habertürk yazarı Kübra Par, SADAT konusunda muhalif medyaya tepki gösterdi. Kübra Par, “Muhalif medya olmasa kapısına çoktan kilit vuracak ‘looser’ bir güvenlik şirketi, karanlık bir odakmış gibi abartılıyor.” dedi.

Gazeteci Kübra Par, özellikle CHP'nin hakkında iddialarda bulunduğu SADAT'a ilişkin olarak, “İşin açıkçası ben çok sıkıldım SADAT hakkında yazılan bu uydurma haberlerden. Muhalif medya olmasa kapısına çoktan kilit vuracak ‘looser' bir güvenlik şirketi, karanlık bir odakmış gibi abartıldıkça abartılıyor. Tam bir trajikomedi…” dedi.

Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü “SADAT haberleri kabak tadı veriyor artık” başlıklı köşe yazısında, SADAT hakkındaki iddialar ve kurumun açıklamalarına dikkat çekerek şunları yazdı:

“Dün de “SADAT, emniyet ve jandarmaya silah satmış” diye bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet'ten Işık Kansu imzalı haberde “SADAT, emniyet ve jandarmaya cephane tedarik işi yaptığını açıkladı” denildi.

Buna dayanak olarak da SADAT'ın internet sitesindeki şu duyuru gösterildi:

“SADAT Savunma; hizmet verilen ülkenin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatının ihtiyaç duyacağı her türlü silah, araç, gereç, yedek parça, patlayıcı madde ve malzemenin ihtiyaçlarının tespiti, depolanması, tedariki, dağıtımı, bakımı ve onarımı hizmetlerini yapar.”

Allah aşkına bu açıklamada “SADAT olarak Türkiye'de emniyet ve jandarmaya cephane tedarik ettik diye” bir cümle görüyor musunuz?

Görmüyorsunuz çünkü öyle bir şey yok. SADAT'ın Türkiye'de bir faaliyeti yok. Yasak, izin verilmiyor. Ciddiye alınmıyor.

Adamlar bir umut yurt dışından iş alırız diye internet sitelerine yapmayı arzu ettikleri görev tanımını yazmışlar.

Dün yine de emin olmak için İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir ismi arayarak “Böyle bir alım söz konusu mu?” diye sordum. Cevabı son derece netti:

“Kübra Hanım bu iddia öylesine saçma ki... Emniyet ve Jandarma'nın silah ihtiyacı olursa Türkiye'nin bu anlamda faaliyet gösteren kuruluşları bellidir. Biz ihtiyaçlarımızın çok büyük kısmını Savunma Sanayii Başkanlığı üzerinden temin ederiz. Aselsan, Havelsan, Savunma Sanayii Başkanlığı, Makine Kimya Endüstrisi… İhtiyaç duyduğumuzda başvuracağımız şirketler bunlardır. Bu tür iddialar devletin itibarlı kurumlarını itibarsızlaştırmak dışında bir amaca hizmet etmez” dedi.

İşin açıkçası ben çok sıkıldım SADAT hakkında yazılan bu uydurma haberlerden.

Muhalif medya olmasa kapısına çoktan kilit vuracak ‘looser' bir güvenlik şirketi, karanlık bir odakmış gibi abartıldıkça abartılıyor.

Tam bir trajikomedi…” .