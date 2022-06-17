Kübra Par'dan Bülent Arınç'a destek, AK Parti'ye eleştiri

Habertürk yazarı Kübra Par, Bülent Arınç’ın dün AK Parti'yi işaret ederek yaptığı 'gittikleri yol yol değil' açıklamasına destek vererek, AK Partililere sert çıktı.

Gazeteci Kübra Par, bugünkü yazısında, dün “Türk Demokrasi Vakfı Yeniden Toplantısı” programında yaptığı konuşmayla olay olan Bülent Arınç'ın sözlerine destek verdi. Kübra Par, “Ne zaman partisini eleştirse çok kızıyorlar ama kusura bakmasınlar, Bülent Arınç son dönemde yaptığı açıklamalarında genellikle haklıydı.” dedi.

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, “Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir.” demişti. Toplantıda AK Partililerin olmamasını da eleştiren Arınç, “Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri... 'Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim' diyorlar. Korkuyorlar... Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk yazarı Kübra Par, “Arınç yine haklı, AK Partililer kabuğuna çekildi” başlıklı yazısında, “Peki Arınç haksız mı? AK Parti milletvekilleri şu dönemde ortadan kaybolmadı mı? “Aman başıma bir iş gelmesin” diye düşünerek demokratik tartışma zemini olan ortamlardan uzak durmuyorlar mı? Tüm haber kanalları akşam izleyicinin en yoğun olduğu saatlerde tartışma programları yapıyor. CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet, BBP… Hepsine mensup siyasetçiler katılıyor ama görevdeki AK Parti milletvekilleri katılmıyor. Bu konuda yıllardır süregelen ve bence kendilerine büyük zarar veren bir parti kararı var. Ancak tek davet edilirlerse geliyorlar. Çok konuklu programlarda AK Parti'yi ancak gazeteciler ve eski milletvekilleri temsil ediyor. Gazeteciler doğal olarak “Ben AK Parti'yi temsil etmiyorum” diyorlar, hatta yeri geldiğinde eleştiriyorlar. Eski milletvekilleri de artık “akademisyen veya gazeteci” sıfatıyla tanıtıyorlar kendilerini. Muhtemelen bununla ilgili de bir parti kararı var.” dedi.

Kübra Par şöyle devam etti:

“Ömer Çelik ve Numan Kurtulmuş arada çıkıp açıklamalar yapmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görevdeki bakanlar dışında hiç bir AK Partilinin sesini duymayacağız.

Eskiden iki grup başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan konuşurdu, onlar da üst üste kırdıkları potlardan sonra kenara çekildi.

Bu arada siyasette konuşmak da artık tek bir amaçla yapılıyor; “Rakibine çakmak”.

Özellikle sosyal medya, reel siyaset üzerine analiz yapmanın gereksiz görüldüğü, en sert çakanın en büyük alkışı aldığı bir deliler kampına dönüştü.

Birikimli ve toplumda karşılığı olan isimler geri çekildi.

Bugün hala birinci parti olma vasfını sürdürse de en çok tepki çeken ve en çok oy kaybına uğrayan AK Parti'nin kritik bir seçime giderken bu kadar kendi içine çekilme lüksü var mı?”