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Kübra Par'dan Barış Yarkadaş’a tepki: Gazeteciliği bırakıp işi saldırganlığa döktü

Habertürk yazarı Kübra Par, konuk ettiği Enerji Bakanı Dönmez'in benzin mukayesesine ‘sessiz kalmasıyla’ eleştirdiği Barış Yarkadaş’a sert çıktı. Par, 'Özellikle son 1 senedir muhalif medya dediğimiz mecradaki kimi meslektaşlarımız iktidara karşı hissettikleri öfke ile gazeteciliği bırakıp işi saldırganlığa döktü' dedi.

27 Dakika Önce
2022-01-26 16:01:10
Kübra Par'dan Barış Yarkadaş’a tepki: Gazeteciliği bırakıp işi saldırganlığa döktü

Habertürk yazarı Kübra Par, yayında konuk ettiği Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Türkiye'deki benzin fiyatlarını Avrupa ülkeleriyle kıyaslarken TL'yi baz almasına yönelik kendisine "Gazeteci de bu sözleri boş boş dinlemiş. Aklına 'Ne ilgisi var? Bu nasıl mukayese?' demek gelmemiş. Tabii dert gazetecilik olmayınca, normal" eleştirisi yönelten Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'a yanıt verdi. Par, "Oysa ki programı izlese, devamında ne dediğime baksa yazdıklarına utanacaktı. Gerçi utanmazdı çünkü ona kalsa benim bakanı azarlamam, polemiğe girmem, geldiğine pişman etmem gerekirdi!" dedi.

‘GAZETECİLİĞİ BIRAKIP İŞİ SALDIRGANLIĞA DÖKTÜ…'

Par, "Gazetecilik nereye gidiyor" başlıklı yazısında, "Yıllardır iktidara yakın medyada gazetecilik yapan kimi isimlerin muhalefet liderleriyle ilgili saygısızca yorumlarda bulunmalarını, kendi maddi menfaatleri uğruna olayları çarpıtmalarını eleştirip durduk. Fakat özellikle son 1 senedir muhalif medya dediğimiz mecradaki kimi meslektaşlarımız da iktidara karşı hissettikleri öfke ile gazeteciliği bırakıp işi saldırganlığa döktü" düşüncesini dile getirdi.

Par, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Lafı hiç eğip bükmeyeceğim; Sedef Kabaş'ın tutuklanması da FOX TV'ye ağır cezalar kesilmesi de yanlıştır. Fakat Kabaş'ın güya atasözü kullanarak yaptığı hakaret bir muhalefet liderine yöneltilseydi ortalığı ayağa kaldıracak olanlar, olay kendi mahallelerinde gerçekleşince birden özgürlük savaşçılarına dönüşüyor.

Yıllarca Akit TV gibi kanallarda kullanılan dili eleştirenler, 'Yemişim Swap'ınızı' gibi avam bir üslup Fox TV'de kullanılınca 'Aman canım ne var bunda?' diyor... Daha da fenası, sakince işini yapmaya çalışan, iktidara da muhalefete de eşit mesafeden yaklaşanlara gazetecilik dersi vermeye kalkışıyorlar.

Mesela daha önce ortaya attığı onlarca iddiası yalanlanan Barış Yarkadaş isimli şahsiyet, bana 'Türkiye'deki akaryakıt fiyatları Avrupa'ya kıyasla ucuz' diyen Enerji Bakanı'na itiraz etmediğimi öne sürerek hakaret ediyor. Oysa ki programı izlese, devamında ne dediğime baksa yazdıklarına utanacaktı.

Gerçi utanmazdı çünkü ona kalsa benim bakanı azarlamam, polemiğe girmem, geldiğine pişman etmem gerekirdi! Ben artık bu durumdan çok sıkıldım. Bugün trolleşmediğimiz için bizi yandaşlıkla suçlayan isimlerin yarın bir gün iktidardaki partiler değiştiğinde ne tür yalakalıklar yapacaklarını tahmin etmek zor değil. Çünkü daha şimdiden bunu ortaya koyuyorlar.” .

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