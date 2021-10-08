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Kübra Par: Aklım almıyor, toplu ulaşımda aşı şartı neden yok?

Habertürk yazarı Kübra Par, toplu taşımada aşı zorunluluğunun getirilmesini savundu

1 Saat Önce
2021-10-08 23:26:18
Kübra Par: Aklım almıyor, toplu ulaşımda aşı şartı neden yok?

Gazeteci Par'ın “Toplu ulaşımda aşı şartı neden yok?” başlıklı yazısı şöyle;

Vakalar alıp başını gitmişken özellikle büyük şehirlerde toplu ulaşımda aşı şartı getirilmemesini aklım almıyor.

İBB'ye bağlı İstanbul Kart'ı kullanabilmek için HES kodunuzun karta yüklenmiş olması gerekiyor ama bunun da ciddi bir etkisi yok çünkü semptomları olan biri hastaneye gidip test yaptırmamışsa elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor. Dahası tek kullanımlık kartlarda HES kodu istenmiyor. Covid pozitifseniz alırsınız tek seferlik 'kullan at' kartları, istediğiniz metroya binersiniz.

Sadece toplu ulaşımda değil, taksilerde de ne aşı ne HES kodu soruluyor. Salgına yakalanan bir taksi şoförü günde kaç kişiye hastalık bulaştırabilir bir düşünün. Aynı şekilde binen müşteri de şoför için tehlikeli… Eğer salgınla mücadelede samimiyseniz aşı kartı olmayanı toplu ulaşıma sokmayın.

Efendim, “Temel insan haklarına aykırı olur” diyorlar. Aylarca evden çıkamayan 65 yaş üstü bireylerin temel insan hakkı yok muydu? Madem “Benim bedenim, benim kararım” diyerek aşı olmuyorlar, özel araçlarına binsin veya yürüsünler bir zahmet.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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