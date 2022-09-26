Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli? Kubilay Aka ile Danla Bilic sevgili mi?

Ünlü oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic’in adları sosyal medyada yan yana geldi. Peki Danla Bilic ile Kubilay Aka sevgili mi oldu? Kubilay Aka, Danla Bilic’e evlenme teklifi mi etti? Kubilay Aka kim, nereli? Kubilay Aka eğitimi ne? Kubilay Aka kaç yaşında, boyu kaç? İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Türk dizi tarihinde ismini 'Vatanım Sensin' dizisi ile duyurmuştu. Sonrasında ise Cem Yılmaz'ın 'Arif v 216' sinema filminin yanı sıra 'Çukur', 'Aşk 101', 'Cam Tavanlar' gibi popüler dizilerinde yer aldı. Sosyal medyada Kubilay Aka ile Danla Bilic isimleri yan yana anılıyor. Peki Kubilay Aka ile Danla Bilic sevgili mi? Kubilay Aka Danla Bilic'e evlenme teklifi etti mi? İşte Kubilay Aka hayatı ve ilişkisi…

Kubilay Aka kimdir?

Üniversite lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi bölümünde tamamlayan Kubilay Aka, mezuniyetinin ardından Muğla Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışırken, 2016 yılında menajer Ufuk Ergin ile tanışmasından sonra oyunculuğa adım atar.

Kubilay Aka kaç yaşında?

1995 doğumlu olan Kubilay Aka, 2022 yılı itibarıyla 27 yaşındadır ve bekardır.

Kubilay Aka nereli?

İstanbul'da dünyaya geldi. Kubilay Aka aslen Adanalıdır.

Kubilay Aka hobileri arasında; araba sürmek, kick boks, muay tai, MMA (karşılıklı dövüş sanatları), scuba diving, klasik gitar çalmak, halı sahada futbol oynamak yer alıyor.

Kubilay Aka boyu kaç? Kubilay Aka kaç kilo?

Kubilay Aka 1.83 metre boyunda, 77 kilodur. Kubilay Aka burcu ise koç burcudur.

Kubilay Aka ile Danla Bilic sevgili mi?

Verdiği bir röportajda, kendisini 'evlilik insanı' ve 'romantik' olarak tanımlayan Kubilay Aka, aile kurup baba olmak istediğini dile getirdi.

Danla Bilic ile Kubilay Aka, dün akşam şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gitti. Sarmaş dolaş dans edip şarkılar söyleyen çift, konser sonrası Berkay ile başka bir mekana geçti. Bilic, birlikte çekildikleri fotoğrafı da beyaz kalp ve bomba emojisiyle Instagram hesabından paylaştı.

Kubilay Aka oynadığı diziler neler?

2016-2017 yıllarında Kanal d'de yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisinde 'Ali Kemal' karakteriyle ilk kamera önünde oyunculuk deneyimini yaşayarak ismini duyurdu.

2017 yılında Show TV'de yayın hayatına başlayan 'Çukur' dizisinde 4 sezon boyunca 'Celasun' karakterini oynadı.

Kubilay Aka, 2017 yılında Cem Yılmaz'ın filmi 'Arif v 216'da 'Kemal' rolüyle yardımcı oyuncu olarak yer aldı.

2018 yılında 'Aşk Bu Mu?' adlı sinema filminde başrol oynadı.

2020 yılında Netflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde 'Kerem' karakterini canlandırdı.

2021 yılında kadınların iş hayatında uğradığı mobbing ve baskıyı konu edinen 'Cam Tavanlar' dizisinde 'Cem' karakteriyle boy gösterdi. Aynı yıl 'Bunu Bi Düşünün' dizisinde oynadı.

2022 yılında 'Sadece Arkadaşız' ve 'Oğlum' dizilerinde başrolde yer aldı. .