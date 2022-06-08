Kritik toplantı sona erdi: İki bakandan tahıl krizi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile görüşmesi sona erdi. Çavuşoğlu, Ankara’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bölgesel konulardaki gündemimizin başında Ukrayna geliyor. Savaşta 3,5 ayı geride bıraktık. Savaşın yol açtığı insani kayıpların ve yarattığı tahribatın giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin savaşın başından bu ayna ortaya koyduğu ilkeli tutum herkesin malumu. Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesine yönelik yoğun çaba harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. 29 Mart'ta İstanbul'daki görüşmelerde anlamlı ilerleme sağlanmıştı. Ancak ardından yaşanan gelişmeler müzakereleri ikinci plana itti.

Biz hala bu tutumumuzu Türkiye olarak koruyoruz. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi tüm bölgemizin ve insanlığın yararına olur.

TAHIL KRİZİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz" diye konuştu.

Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra tahıl tankerlerinin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişelerin ele aldı.

LAVROV: ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞMEYDİ

Lavrov'un açıklamaları şöyle:

Çok verimli bir görüşmeydi. Türkiye ile olgun partnerlik döneminden geçiyoruz.

Batı tahıl meselesini facia olarak görüyor ama Ukrayna'nın piyasadaki payı sadece yüzde 1. Açtığımız koridorlardan tüm gemiler yük taşıyabilir. .