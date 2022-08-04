Kritik toplantı sona erdi: İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basına kapalı gerçekleştirilen YAŞ toplantısında alınan kararları açıkladı. Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin 1 yıl uzatıldığını belirterek 32 yıl sonra bir ilke imza atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararları basın toplantısında açıkladı. Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin 1 yıl uzatıldığını belirtti. Güler, 1990 yılından sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu. Böylelikle 32 yıl sonra bir ilke imza atılmış oldu.

Yüksek Askeri Şura'da ayrıca, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi.

Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilmiştir.

Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

Listenin tamamı Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanacak. .