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TIMETURK / GÜNDEM / Kritik karar Resmi Gazete'de! Konut alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı yükseltildi

Kritik karar Resmi Gazete'de! Konut alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı yükseltildi

 Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

9 Saat Önce
2022-05-13 07:43:25
Kritik karar Resmi Gazete'de! Konut alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı yükseltildi

Resmi Gazete'de konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkaran yayımlandı.

Öte yandan 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine girenlerin vatandaşlık alabileceğine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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