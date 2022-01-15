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TIMETURK / GÜNDEM / Kritik karar! İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Kritik karar! İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-01-15 13:14:40
Kritik karar! İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021'de yayımladığı genelde, iç hat uçuşlarında check-in (bilet-bagaj işlemi) sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş kovid-19 hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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