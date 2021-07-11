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Kritik kabine toplantısı yarın: Gündem bayram tatili

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

15 Dakika Önce
2021-07-11 16:47:11
Kritik kabine toplantısı yarın: Gündem bayram tatili

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Kabine toplantısında, Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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