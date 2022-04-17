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Kritik iddia! Yunanistan’daki FETÖ üyelerini başka ülkelere kaçırdılar!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan FETÖ üyesi 8 askerin, 'olası bir MİT operasyonu' endişesiyle, Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderildiği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-04-17 09:13:11
Kritik iddia! Yunanistan’daki FETÖ üyelerini başka ülkelere kaçırdılar!

Yunan "Ta Nea" gazetesinin haberine göre, darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine inerek, burada Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunan FETÖ üyeleri, ülkeden "belirsiz bir zamanda ve sessizce" kaçırıldı.

Başkent Atina'nın da dahil olduğu Attika Bölgesinde tutulan firari FETÖ üyeleri, "hareketlerinde bir sızıntıya mahal vermeden geçen yaz ve başka bir zamanda olmak üzere iki aşamada" ülkeden ayrıldığı aktarıldı.

Yunan makamlarının, "olası bir MİT operasyonu" endişesi taşıdığı aktarılan haberde, bu kişilerin ülkeden kaçırılmasıyla "rahatlama yaşandığı" dile getirildi.

Haberde, 8 FETÖ üyesinin kaçırılmasının, Yunan makamlarının koordinasyonuyla gittikleri Almanya, Belçika ve Kanada makamları nezdinde gerekli girişimlerin olgunlaşmasının ardından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yunan yargısı tarafından ülkeye yasa dışı girişleri sebebiyle çarptırıldıkları ertelemeli hapis cezasının düşürülmesi talebiyle avukatlarının girişimlerine dikkat çekilen haberde, bu koşulun da sağlanmasıyla söz konusu kişilerin Yunanistan'dan ayrılmalarının önünde bir engel kalmadığına işaret edildi.

ASKERİ HELİKOPTERLE KAÇMIŞLARDI

Firari FETÖ üyeleri, darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçmıştı.

Yunan yargısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Dedeağaç'a kaçan 8 Türk askeriyle ilgili Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.

Yunan temyiz mahkemesi de askerlerin "Türkiye'de adil yargılanmayacaklarını ve iade edilirlerse insani olmayan muameleye maruz kalabileceklerini" iddia etmişti.

15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a kaçan yaklaşık 20 bin FETÖ üyesi olduğu, bunlardan yaklaşık 9 bininin de siyasi sığınma talebinde bulunduğu tahmin ediliyor.

DARBE GİRİŞİMİNE KARIŞTIKLARINI İNKAR ETMİŞLERDİ

Askerler, iltica başvuruları sırasında Yunan basınına yansıyan ifadelerinde İstanbul'da Türk Hava Kuvvetlerinde görevli olduklarını söylemişlerdi.

Askerler ifadelerinde darbe hazırlığından haberdar olmadıklarını, emir üzerine hareket ettiklerini, 15 Temmuz gecesi İstanbul Aksaray'dan bazı yaralıları almak üzere görevlendirildiklerini, ancak yerden ateş açılması üzerine birliklerine döndüklerini kaydetmişti.

Daha sonra Whatsapp grubu üzerinden anlaşarak birlikten sabaha karşı 04.00 sularında ayrılıp boş bir araziye indiklerini aktaran askerler, aralarında Yunanistan'a geçme konusunda mutabık kaldıklarını anlatmıştı.

Askerlerin Yunanistan'a geçerken kullandıkları Sikorsky tipi helikopter ise Dedeağaç'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından teslim alınarak Türkiye'ye götürülmüştü. .

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