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TIMETURK / GÜNDEM / Kritik iddia! ''Bakan Nebati'nin görevden alınacağı konuşuluyor''

Kritik iddia! ''Bakan Nebati'nin görevden alınacağı konuşuluyor''

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam Ankara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağının ve yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceğinin konuşulduğunu iddia etti.

3 Saat Önce
2022-03-23 09:08:01
Kritik iddia! ''Bakan Nebati'nin görevden alınacağı konuşuluyor''

KRT TV'de konuşan Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, Bakan Nebati'de bir telaş olduğunu söylerken, son günlerde tartışma yaratan açıklamalarının "hayra alamet olmadığını" belirtti.

Sağlam şu ifadeleri kullandı:

"Bayağı bir telaş var Bakanda. Hesaplar da onu gösteriyor. İki gündür bir laf dolaşıyor. Nureddin Nebati'nin gidip.. Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor... Mehmet Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için yorumları da var.

Nebati'nin bu kadar telaşla her gün çıkıp ortalığa konuşması hayra alamet değildi zaten. Politika değişikliği anlamına gelecek mi bu bilmiyorum.

Şimşek'in kredibilitesi Nureddin Nebati ile kıyaslanmaz. Babacan dönemde görevde kaldığı süre boyunca piyasalar tarafından sevilen birisiydi. Piyasanın içinden birisidir."

Geçen hafta yabancı yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapma çağrısına bulunurken "Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var, mevzuatı değiştiririz" diyen Bakan Nebati, son günlerde de Türk Lirası'nın en zayıf durumunda olduğuna yönelik sözleriyle gündemde.

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