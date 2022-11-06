DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5663 ₺

EURO

18,4913 ₺

ALTIN

1.004,00 ₺

BİST

4.216,98 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Kristersson Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Kristersson Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, 7-8 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

6 Dakika Önce
2022-11-06 22:02:06
Kristersson Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım Salı günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş