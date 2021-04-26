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Kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında 4 tutuklama

Muğla'da, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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Google News - Timeturk
26.04.2021 18:40:33
Kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında 4 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Vebitcoin şirket yöneticisi İ.B, şirket ortağı eşi G.B. ve 2 şirket çalışanı, ifade işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 23 Nisan'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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