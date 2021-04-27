Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

Kreş ve anaokulları açıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan'dan itibaren 17 Mayıs'a kadar ta kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma ile anaokulları ve kreşler de kapatıldı. Ancak kreşlerin ve anaokulların kapatılma kararından sonra İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı açıklama aileleri ümitlendirdi. Peki tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

Kreş ve anaokulları açıldı mı? Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan'dan itibaren 17 Mayıs'a kadar ta kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma ile anaokulları ve kreşler de kapatıldı. Ancak kreşlerin ve anaokulların kapatılma kararından sonra İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı açıklama aileleri ümitlendirdi. Peki tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?

İçişleri Bakanı Süleymn Soylu alınan tam kapanma kararından sonra video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi. Toplantıda, 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri değerlendirildi. Tedbirler arasında olan kreş ve anaokullarının kapanması durumu da konuşuldu. Bakan Soylu kreş ve anaokulları ile ilgili istisnanın gelebileceğini belirtti. Vatandaşlar da Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? sorusunu sormaya başladı.

Kreş ve anaokulları açıldı mı?

Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz. Eğer bu hareketliliği, mobilizasyonu, istisnaları mümkün olduğunca azaltırsak bu hepimizin faydasına. Bazı gruplar var, 'Bize de istisna yapın' diyorlar. Bir önceki kısmi kısıtlama genelgemizde 'kamuda çalışan ve 10 yaşından küçük çocuğu olanlara izin verilsin' dedik. İşin o kısmını çözmüş olduk. Özel sektör çalışanlarının çocuklarını nereye bırakacaklarını da gözetmemiz lazım. O konuda arkadaşlarımızla dün akşam da konuştuk. Bu konuda ilgili iki bakanlığımız herhangi bir tedbir ortaya koymadan bizim bir istisna ortaya koymamız elbette ki doğru olmaz. Biz çok az istisnayla bu dönemi aşalım istiyoruz" diye konuştu.

Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı?

Tam kapanma ile kreş ve anaokulları kapatılmasına karar veildi. Ancak bu durum özel sektörde çalışan aileler için sorun oluşturdu. Özel sektörde çalışan aileler çocuklarını nereye bırakacaklarını kara kara düşünmeye başlamışken Süleyman Soylu'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Vatandaşlar da tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı sorusunu sormaya başladı. Soylu açıklamasında " Özel sektör çalışanlarının çocuklarını nereye bırakacaklarını da gözetmemiz lazım. O konuda arkadaşlarımızla dün akşam da konuştuk. Bu konuda ilgili iki bakanlığımız herhangi bir tedbir ortaya koymadan bizim bir istisna ortaya koymamız elbette ki doğru olmaz. Biz çok az istisnayla bu dönemi aşalım istiyoruz." dedi.

Tam kapanma ile alınan yeni tedbirler

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.

Tüm sınavlar ertelenecek.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.

Uzaktan çalışan kamupersoneli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.