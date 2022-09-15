Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin buluşuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın bir araya geleceğini duyurdu.

Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmede, başta ekonomi olmak üzere çok sayıda konuyu istişare edeceklerini söyledi. Görüşme ise yarın olacak.

Peskov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye'nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant'taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz'da Soçi'de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak" dedi.

Zirve kapsamında Putin'le Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında da bir görüşme yapılacağını belirten Peskov, şu bilgileri verdi: "Çin'in Ukrayna konusundaki yaklaşımı dengeli, Rusya'nın özel askeri operasyonu başlatma konusundaki mecburiyetinin nedenlerini anlıyor. Doğal olarak, liderler, ikili stratejik ortaklık içindeki eşi benzeri görülmemiş düzeydeki güvene ilişkin olumlu bir değerlendirme yapacaklardır." .