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TIMETURK / GÜNDEM / Kremlin’den tepki: ABD, İngiltere ve NATO Ukrayna'ya istihbarat aktarıyor

Kremlin’den tepki: ABD, İngiltere ve NATO Ukrayna'ya istihbarat aktarıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun, ABD, İngiltere ve NATO'nun Ukrayna'ya sürekli istihbarat aktardığının farkında olduğunu söyledi.

15 Saat Önce
2022-05-05 14:37:39
Kremlin’den tepki: ABD, İngiltere ve NATO Ukrayna'ya istihbarat aktarıyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Rus ordusunun bulunduğu bölgelere ilişkin istihbarat aktardığına yönelik Batılı ülkelerin basınında çıkan haberleri değerlendirdi.

Söz konusu bilgilerin bilinen bir gerçek olduğunu belirten Peskov, "Ordumuz, ABD, İngiltere ve NATO'nun, Ukrayna ordusunu istihbarat ve diğer unsurları aktardığının farkında. Bu gayet iyi bir şekilde bilinmektedir." dedi.

Peskov, ABD, İngiltere ve NATO'nun Ukrayna'ya silah da sevk ettiğini ifade ederek, "Aynı ülkelerin ve ittifakın Ukrayna'ya gönderdiği silah sevkiyatlarıyla birleştiğinde, bunların hepsi özel harekatın hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmayan ancak özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılmasını da engelleyemeyen eylemlerdir" diye konuştu.

Ukrayna tarafının, Rus askerlerinin Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'na girerek saldırı başlattığına yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Başkan ve ordunun başkomutanı (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) tarafından saldırı başlatılmamasına yönelik verilen emre şahit olmuştunuz. Başka bir emir verilmedi. Azovstal'ın kuşatması devam ediyor ve oradaki insani koridorlar çalışmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı. .

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