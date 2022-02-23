Kremlin'den son dakika Erdoğan-Putin açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken, Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında sürpriz bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Sputnik'e konuşan Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü'nün bu açıklaması, Erdoğan'ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söylemesini izledi. Görüşme, Rusya'nın Ukrayna'dan ayrılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından Putin ile Erdoğan'ın gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında gerilim tırmanmadan önce teklif gelmesi halinde arabulucu olmaya sıcak baktığı biliniyordu.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hafta önce Ukrayna lideri Zelenski ile Kiev'de bir araya gelmişti. Çin'de olimpiyatların açılışı ziyaretine giden Rus Lider Putin'in ise Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

Görüşmeye ilişkin Afrika turu dönüşünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerler zirvesi sonrası Rus mevkidaşı ile telefon görüşmesi planladığını aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte de bu işin zamanlaması çok önemli. Biz de bu zamanlamaya dikkat ederek adımlarımızı atacağız. Sayın Putin ile görüşme için arkadaşlar şu anda irtibatları kuruyorlar. Kendisiyle de telefon diplomasisini bu arada sürdüreceğiz. Temenni ederim ki inşallah hayırlı neticeler alırız" demişti.

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