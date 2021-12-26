Kraliyet ailesinin en zeki üyesi belli oldu

Oxford Royale, Kraliyet üyelerinin akademik bilgilerini analiz etti. Üyelerin lise derecelerine ve gittikleri üniversitelerin sıralamalarına göre Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet ailesinin en zeki üyesi çıktı.

Oxford Royale, Kraliyet üyelerinin akademik bilgilerini analiz etti. Üyelerin lise derecelerine ve gittikleri üniversitelerin sıralamalarına baktı. Analiz kapsamında üniversiteleri akademik itibarlarına ve her bir öğrenciye düşen akademik olanaklara göre derecelendiren QS Dünya Üniversite Sıralaması'nı kullandı.

40 yaşındaki Markle, ABD'nin Illinois eyaletindeki Evanston kentinin seçkin Northwestern Üniversitesi'nden mezun oldu ve bu nedenle en üst sırada yer alıyor.

Sussex Düşesi, QS Dünya Sıralaması'nda 30. sırada yer alan prestijli üniversiteden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanlarında çift diploma alarak mezun olmuştu.

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Oxford Royale sözcüsü çalışmanın sonuçlarına dair şunları söyledi:

"Kraliyet üyesi olarak yaşamak her zaman kolay bir iş değil ve kapsamlı incelemelerle uğraşmayı ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi gerektirir. Meghan Markle'ın akademik gücü onu bu rol için mükemmel bir şekilde donatıyor."

Öte yandan Cambridge Düşesi Kate Middleton ikinci sırada yer alıyor. 39 yaşındaki düşes İngiltere'nin Wiltshire kentindeki özel Marlborough College lisesine gitti ve başarılı bir şekilde mezun oldu. Middleton daha sonra QS Dünya Sıralaması'nda 91. olan St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenim gördü.

Independent Türkçe'nin haberine göre; St. Andrews Üniversitesi mezunu bir diğer Kraliyet üyesi Prens William ise üçüncü sırada yer alıyor. Ancak Prens William derslerinde eşi kadar başarılı değildi.

Prens Harry ise ilk 10'a giremedi. Sussex Dükü pek parlak bir öğrenci değildi ve üniversiteye gitmemişti.

William ve Harry'nin kuzenleri Prenses Eugenie 4. sırada yer alırken Kraliçe'nin diğer torunları Peter Philips ve Zara Philips onların arkasında yer alıyor.

Prenses Diana'nın yeğeni Leydi Kitty Spencer ise ilk 10'da yer alıp da yüksek lisans derecesine sahip tek Kraliyet üyesi. Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Spencer, Londra'daki European Business School'da yüksek lisansını tamamlamıştı.

Listede yer almayan Kraliçe II. Elizabeth ise sarayda özel eğitim almıştı.

En zeki 10 Kraliyet üyesi sıralaması ise şu şekilde:

Meghan Markle, Northwestern Üniversitesi Kate Middleton, St. Andrews Üniversitesi Prens William, St. Andrews Üniversitesi Prenses Eugenie, Newcastle Üniversitesi Peter Phillips, Exeter Üniversitesi Zara Tindall, Exeter Üniversitesi Prenses Anne, Aberdeen Üniversitesi Leydi Kitty Spencer, Cape Town Üniversitesi, European Business School Camilla Parker Bowles, SOAS Londra Üniversitesi Prenses Beatrice, Goldsmiths Londra Üniversitesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.