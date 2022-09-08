Kraliçe Elizabeth öldü mü? Kraliçe Elizabeth son dakika haberi | Kraliçe Elizabeth kimdir?

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Kraliçe Elizabeth kimdir? Buckingham Sarayı, 2. Elizabeth'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü' denildi. Kraliçe Elizabeth son dakika haberi!

Buckingham Sarayı, 2. Elizabeth'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü" denildi. Kraliçe Elizabeth son dakika haberi!

Kraliçe Elizabeth öldü mü?

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Öncesinde doktorların Kraliçe'nin sağlığından endişe duyduklarını belirtmişti.

Kraliyet ailesi üyeleri İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne ziyaret gittikleri esnada Buckingham Sarayı'ndan açıklama geldi.

Kraliçe Elizabeth kimdir?

II. Elizabeth (Elizabeth Alexandra Mary Windsor; 21 Nisan 1926 - 8 Eylül 2022), İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on dördünün eski kraliçesidir. Aynı zamanda Topluluk Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi'ydi.

6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 1956'dan 1992'ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti. Günümüzde, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesidir. Dünyanın hâlen hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarıdır. 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu ve en uzun süre hüküm süren ikinci hükümdar oldu.

Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu. 8 Eylül 2022 tarihinde Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında öldü.