'KPSS soruşturması' ne oldu? YÖK'ten açıklama

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili kurulun incelemelerini tamamladığını belirterek 'Bir haftaya veya 15 güne kadar bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız.' dedi.

Üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) açıklamalar yapan Prof. Dr. Erol Özvar Özvar, daha sonra bir gazetecinin 2022-KPSS Lisans oturumuna yönelik iddialarla ilgili sorusunu yanıtladı.

İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." diye konuştu. AA