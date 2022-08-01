KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2022 ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı

KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? Milyonlarca kişinin ter döktüğü KPSS'nin ilk aşaması geride kaldı. ÖSYM bu sabah yaptığı açıklamayla Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı soru ve cevap anahtarını yayımladığını duyurdu. Peki sonuçlara nereden bakılır? İşte 2022 ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı..