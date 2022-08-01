KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2022 ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı
KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? Milyonlarca kişinin ter döktüğü KPSS'nin ilk aşaması geride kaldı. ÖSYM bu sabah yaptığı açıklamayla Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı soru ve cevap anahtarını yayımladığını duyurdu. Peki sonuçlara nereden bakılır? İşte 2022 ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı..
2022-08-01 09:01:01
Milyonlarca kişinin ter döktüğü KPSS'nin ilk aşaması geride kaldı. ÖSYM bu sabah yaptığı açıklamayla da soru ve cevap anahtarını yayımladığını duyurdu. Peki sonuçlara nereden bakılır? İşte 2022 ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı..
KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?
ÖSYM sabah saatlerinde "2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" sözlerini ve aşağıdayer aln fotoğrafı paylaştı.
ÖSYM KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı
ÖSYM tarafından yayımlanan soru kitapçığınıza ulaşmak için TIKLAYINIZ... .
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