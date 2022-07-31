KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanma tarihi

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS için Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılım sağlandı. Binlerce kişi KPSS için ter döktü. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak ve nereden yayımlanacak? 2022 KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi...