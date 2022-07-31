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KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanma tarihi

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS için Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılım sağlandı. Binlerce kişi KPSS için ter döktü. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak ve nereden yayımlanacak? 2022 KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi...

1 Saat Önce
2022-07-31 16:20:24
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanma tarihi

KPSS için Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılım sağlandı. Binlerce kişi KPSS için ter döktü. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak ve nereden yayımlanacak? 2022 KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi...

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak

KPSS soru ve cevapları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı.

KPSS sonuçlarını sorgulama ekranı

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sorgulama yapabilirsiniz. Dilerseniz e-Devlet girişiyle de sisteme erişim sağlayabilirsiniz.

KPSS sonuçlarınızı sorgulamak için TIKLAYINIZ...

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