KPSS atamalarında hangi KPSS puanı geçerli olacak? Memur atamalarında (tercih) hangi KPSS puanı ve hangi yıl yapılan sınav geçerli? KPSS sınavlarının iptal edilmesi ve ertelenmesi adaylarda kafa karışıklığına neden oldu. 2022 yılında yapılacak KPSS atamalarını bekleyen binlerce aday atamaların hangi KPSS sınavı ile yapılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin rahatlatan açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. İşte atamaların yapılacağı KPSS ve detaylar...

KPSS atamalarında hangi KPSS puanı geçerli olacak? Memur atamalarında (tercih) hangi KPSS puanı ve hangi yıl yapılan sınav geçerli? KPSS sınavlarının iptal edilmesi ve ertelenmesi adaylarda kafa karışıklığına neden oldu. 2022 yılında yapılacak KPSS atamalarını bekleyen binlerce aday atamaların hangi KPSS sınavı ile yapılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin rahatlatan açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. İşte atamaların yapılacağı KPSS ve detaylar...

Bilindiği üzere 31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı soru sızdırıldığı iddiaları üzerine iptal edilmişti. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kameral karşısına geçerek yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." Bu açıklamadan sonra KPSS atama tercihlerinin hangi KPSS puanı ile ve hangi yıl KPSS sınavı ile yapılacağı merak ediliyordu.

KPSS atamalarında hani KPSS puanı geçerli olacak?

Fahrettin Altu herkesin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

Memur atamalarında (tercih) hangi KPSS puanı ve hangi yıl yapılan sınav geçerli?

KPSS atamaları yeni KPSS takvimi ve sınav sürecinin tamamlanması ile yapılacak. KPSS sınavı iptal edilen adaylar bu süreçte mağdur edilmeyecek. .