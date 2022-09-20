DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,3076 ₺

EURO

18,3951 ₺

ALTIN

985,94 ₺

BİST

3.275,53 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / KPSS-2013’te 21 FETÖ şüphelisine gözaltı

KPSS-2013’te 21 FETÖ şüphelisine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

47 Dakika Önce
2022-09-20 09:42:53
KPSS-2013’te 21 FETÖ şüphelisine gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan ve ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındı.

6'sı aktif çalışan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince devam ediliyor. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş