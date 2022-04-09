Kozan'da kaza; 2 asker şehit

Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Vali Elban olay yerince incelemede bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve diğer yetkililerle olay yerinde inceleme yaptı.

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 15.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir araç, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden 2 arkadaşımız olay yerinde hayatını kaybederek şehit oluyor. Bir arkadaşımızın durumu ağır, diğer 2'si de Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altında."

Vali Elban, daha sonra Kozan Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailesine acı haber ulaştı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi.

Şehidin Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini anne Mesude ve baba Adem Avan'a sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, olayı duyan ailenin yakınları başsağlığı için şehidin evine geldi. Şehit Yusuf Avan'ın evli ve bir kız babası olduğu öğrenildi.

AA, DHA .