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Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 7 milyon 208 bin 438 doz aşı uygulandı.

1 Saat Önce
2021-08-01 20:53:03
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 208 bin 438 aşı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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