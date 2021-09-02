'Kovid-19'dan vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 rakamlarına ilişkin, 'Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir.' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır." dedi.

Bakan Koca, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 vakalarının en yoğun yaş grubu 15-45 arası"

Koca, Kovid-19 vakalarının en yoğun yaş grubunun 15-45 arası olduğunu, vaka sayısının bu nedenle yükseldiğini açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.