Kosova - Sırbistan gerginliği son dakika | Sırbistan nerede? Kosova nerede? Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik sebebi ne?

Kosova - Sırbistan gerginliği son dakika | Kosova'nın son aldığı plaka kararının ardından Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik yaşandı. Gece saatlerinde siren sesleri sokaklarda yankılandı. Peki ama Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik sebebi ne? Sırbistan nerede? Kosova nerede? İşte detaylar...

Kosova - Sırbistan gerginliği son dakika | Kosova'nın son aldığı plaka kararının ardından Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik yaşandı. Gece saatlerinde siren sesleri sokaklarda yankılandı. Peki ama Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik sebebi ne? Sırbistan nerede? Kosova nerede? İşte detaylar...

Kosova - Sırbistan gerginliği son dakika

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğunun getirileceğinin bildirilmesi üzerine gerginlik yaşandı. Kosova'daki Sırplar dün akşam Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı.

Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, AA'ya yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

Kosova'da siren sesleri de duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiği ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik sebebi ne?

Sırbistan ile Kosova arasındaki gerginlik ve sorunlar, Kosova'daki savaşın yaşandığı 1998-1999 döneminden beri aralıklarla devam etti.

Sırp asker, polis ve paramiliter birliklerin, 1998 yılında bağımsızlık isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu'na (UÇK) yönelik harekatı, 1999 yılında NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombalamasıyla son bulurken, savaşta 10 binden fazla Arnavut öldürülmüş, 800 bine yakın Arnavut evlerini terk etmişti.

Savaşın sonuçları ağır oldu ve ülkeler arasındaki gerginlik yıllarca sürdü. Şimdilerde ise alınan kararlar sebebiyle, siyasi güçlerin yorumları, ortalığın kızışmasına neden oluyor.

Sırbistan nerede?

Sırbistan, Avrupa kıtası içerisinde ve Balkan yarımadası olarak adlandırılan bölgenin tam da orta noktasında yer alır. Doğuda Bulgaristan ve Romanya, güneyde Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan ile komşudur.

Kosova nerede?

Kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile komşudur. 1999'da Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Mart 2020 itibarıyla 97 ülke tarafından tanınmaktadır.