Koronavirüs Tablosu Açıklandı

Haber365 sitesine göre her gün periyodik bir biçimde Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklanan yeni tablonun detayları paylaşıldı.

Buna göre son 24 saatlik süre içinde ne yazık ki 236 vatandaşımız bu virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Rakamlar Açıklandı

Dünya ve ülkemiz üzerindeki etkisini hale devam ettiren koronavirüs ile alakalı en son gelişmeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Buna göre en son tablo Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Ayrıntılar ise şöyle oldu;

Haberler kapsamında, 6 Ekim 2021 tarihinde toplamda 358.064 test yapıldı.

kapsamında, 6 Ekim 2021 tarihinde toplamda 358.064 test yapıldı. Bunun sonrasında vaka sayısı ise 30.438 oldu. Böylelikle çok uzun bir süre sonra ilk defa aktif vaka adedinin 30 binin üstüne çıktığı gözlerden kaçmadı.

Bunun yanı sıra 6 Ekim itibariyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısına baktığımız zaman 236 olduğunu görmekteyiz.

İyileşen hasta sayısı ise 31.413 olarak kayda geçirildi.

Haftalık Tablonun Ayrıntıları Netleşti

Haber çerçevesinde aynı zamanda TC Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül ile 24 Eylül arasındaki haftalık tablonun verilerini de paylaştı. Bunlar şöyledir;

7 günlük zaman dilimi boyunca yapılan test sayısı 2.438.149 oldu.

Vaka sayısı ise 192.794 şeklinde kayda geçirildi.

Bunun yanı sıra toplam hasta sayısı 8.567.

Vefat eden kişi ise son bir haftada 1605 olarak karşımıza çıkıyor.

Bu süre kapsamında iyileşerek sağlığına kavuşanlar 167.314 gibi son derece yüksek bir rakam.

Ağır hasta sayısı 1422 iken, toplam vefat ise salgının başlamış olduğu 20 Mart tarihinden bu yana 62.745 olarak gerçekleşti.

Aşılama Önemli

Yetkililer tarafından sürekli altı çizilen en temel konu ise aşılama. Türkiye, bu konuda dünyaya örnek olacak bir performans sergilemeye başladı. İlk doz aşı hususunda rekor kırılırken, aynı hassasiyetin ikinci doz için de gösterilmesi isteniyor. Böylelikle toplum bağışıklığının sağlanarak bu virüsten kurtulmak söz konusu olabilecek.

Tüm bunların yanı sıra ister aşılı ister aşısız herkesin maske takması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi ve hijyen kurallarına önem vermesi de çok sık bir biçimde vurgulanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.