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04:09
SAHUR
19:48
İFTAR

ERZURUM

19:14

03:36
SAHUR
19:14
İFTAR

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün yeni 37.674 vaka tespit edildi, 339 hasta ise hayatını kaybetti.

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29.04.2021 19:19:33
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

DÜN 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Nisan verilerine göre, 283 bin 261 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 728 hastayla birlikte 40 bin 444 yeni vaka tespit edilmişti. 341 kişi hayatını kaybederken 45 bin 198 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan