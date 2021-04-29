Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün yeni 37.674 vaka tespit edildi, 339 hasta ise hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.
DÜN 341 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı'nın 28 Nisan verilerine göre, 283 bin 261 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 728 hastayla birlikte 40 bin 444 yeni vaka tespit edilmişti. 341 kişi hayatını kaybederken 45 bin 198 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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